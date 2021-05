Migranti:Unhcr, 650 riportati a Tripoli da Guardia costiera Erano partiti a bordo di 4 gommoni da Zwara

(ANSAmed) - TUNISI, 17 MAG - Oltre 650 persone trovate in mare sono state riportate ieri a Tripoli dalla Guardia costiera libica: lo rende noto su Twitter l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) in Libia.



I migranti erano "partiti a bordo di 4 gommoni da Zwara, e sono stati intercettati/soccorsi e riportati indietro in due diversi sbarchi", spiega l'Unhcr sottolineando che è stata offerta loro "urgente assistenza umanitaria e medica".



