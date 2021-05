Migranti: Spagna, rimpatriati 2700 dei 6000 arrivati a Ceuta Lo dice il ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska

(ANSAmed) - MADRID, 18 MAG - Sono già 2.700 i migranti rimandati in Marocco dall'enclave spagnola di Ceuta dopo aver superato irregolarmente il confine nelle ultime ore. Lo ha detto in conferenza stampa il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska. In precedenza, Marlaska aveva detto che a partire dalla notte tra domenica e lunedì erano entrate in territorio spagnolo circa 6.000 persone.(ANSAmed).