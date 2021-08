Migranti: naufragio su rotta per Canarie, si temono vittime I sopravvissuti soccorsi dalla marina marocchina

(ANSAmed) - MADRID, 04 AGO - La scorsa notte è naufragata un'imbarcazione di fortuna utilizzata con a bordo 75 migranti al largo del Sahara Occidentale, sulla rotta verso le isole Canarie, e ci potrebbero essere almeno tre dispersi: è quanto denunciato dalla attivista Helena Maleno, specializzata su questioni migratorie in questa area di confine tra Africa ed Europa. Le autorità spagnole confermano di aver ricevuto una chiamata di emergenza e di aver preparato un'operazione di soccorso, che però non è stata poi portata a termine in quanto è intervenuta la marina marocchina.



In dichiarazioni all'ANSA, Maleno ha spiegato che la sua ong, Caminando Fronteras, è stata in contatto con alcuni dei naufraghi fino al momento in cui le autorità marocchine sono intervenute per soccorrerli, verso le 4.30 del mattino. Le persone a bordo hanno affermato che almeno tre persone sono sparite mentre il gommone su cui viaggiavano stava affondando vicino alla costa di El Aaiún (Sahara Occidentale).



Né le autorità marocchine né quelle spagnole hanno confermato, almeno per adesso, la presenza di feriti, dispersi o deceduti. "Stiamo attendendo di poterci mettere di nuovo in contatto con le persone a bordo per sapere se manca qualcuno all'appello", ha detto Maleno.



Nel frattempo, le autorità spagnole hanno informato di aver prestato soccorso tra ieri sera e stamattina a 26 migranti che viaggiavano su tre imbarcazioni nelle acque dello Stretto di Gibilterra. (ANSAmed).