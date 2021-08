Migranti: nuovo dramma alle Canarie, almeno 13 morti

MADRID - Il servizio di salvataggio marittimo spagnolo ha soccorso la notte scorsa un barcone di migranti proveniente dall'Africa al largo di Fuerteventura, una delle isole Canarie: a bordo, secondo fonti della delegazione del governo e del servizio per le emergenze dell'arcipelago, c'erano 31 persone e un cadavere. Ma i morti sarebbero almeno 13 poiche', in base alle testimonianze di diversi superstiti riportate dall'agenzia di stampa Efe, durante la traversata sono morte tra 12 e oltre 25 persone.



Il servizio per le emergenze delle Canarie ha inoltre reso noto che una delle 31 persone trovate vive è stata ricoverata con "ipotermia severa". Tre persone sono invece state assistite dalla Croce Rossa per "patologie lievi". Da parte sua, la Efe riporta che sono due le persone dichiarate decedute dopo che i migranti sono stati soccorsi e portati a Fuerteventura, una notizia che tuttavia, per il momento, non trova riscontro ufficiale.



La tragedia odierna è solo l'ultima delle tante avvenute negli ultimi mesi sulla rotta migratoria tra l'Africa e le Canarie. Venerdì scorso sono stati trovati su un barcone 27 migranti e quattro cadaveri, mentre una donna incinta tra i superstiti è morta successivamente. Secondo le testimonianze dei sopravvissuti raccolte dall'ong Caminando Fronteras, durante la traversata erano morte altre 24 persone. Tra le vittime di quella tragedia c'erano anche sette bambini.