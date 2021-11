Migranti: Bbc, morti nella Manica originari di Medio Oriente Fra loro anche curdi in arrivo dall'Iraq e dall'Iran

(ANSAmed) - LONDRA, 25 NOV - Fra i 27 migranti morti nel naufragio avvenuto nel Canale della Manica mentre a bordo di un gommone cercavano di raggiungere le coste inglesi ci sarebbero persone soprattutto in arrivo dal Medio Oriente, fra cui curdi dall'Iraq e dall'Iran. E' quanto si legge sul sito della Bbc, che cita alcuni rapporti non ancora confermati ufficialmente.



Mentre è stato confermato che i due sopravvissuti che lottano per la vita in ospedale sono di nazionalità somala e irachena.



(ANSAmed).