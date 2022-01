Francia: governo ottimista sul calo della pandemia Attal: 'Circolazione tende a rallentare, rianimazioni stabili'

(ANSAmed) - PARIGI, 18 GEN - Il portavoce del governo francese si mostra ottimista sul calo della pandemia di coronavirus. Ci sono dei "motivi per essere ottimisti", dice Gabriel Attal, in diretta su CNews. "Vediamo che la variante Delta è davvero arretrata, che la circolazione tende a rallentare e che nelle regioni in cui l'ondata Omicron è iniziata prima, in particolare, nell'Ile-de-France (la regione di Parigi), c'è quello che sembra essere l'inizio di un calo" dell'epidemia. "Penso che oggi ci siano motivi per essere ottimisti", ha proseguito, basandosi "sulle dichiarazioni di un certo numero di esperti".



"Vediamo che nei nostri servizi di rianimazione la situazione si è stabilizzata, la tensione non aumenta piu', adesso bisogna ovviamente restare vigili e proseguire i nostri sforzi", ha concluso, dicendosi "sempre prudente su queste questioni". Oggi, anche il giornale Libération, apre con un titolo molto positivo e rassicurante per il futuro: "Covid: speranza all'orizzonte..



Malgrado ospedali ancora sotto tensione, il tasso di incidenza tende ancora a calare in numerose regioni e il numero di pazienti in terapia intensiva sembra stabilizzarsi. Un miglioramento dovuto alla minore pericolosità di Omicron e alla vaccinazione". (ANSAmed).