Covid: Cisgiordania, da domani chiusura scuole ed asili nido Il provvedimento riguarda le prossime due settimane

(ANSAmed) - TEL AVIV, 02 FEB - Di fronde al diffondersi della pandemia di Covid, il ministero palestinese della Sanità ha ordinato la chiusura delle scuole e degli asili nido da domani fino al 12 febbraio. Lo ha reso noto la agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, secondo cui questo periodo sarà utilizzato per organizzare una campagna di vaccinazione per gli scolari. Diversamente dalla Cisgiordania, a Gaza le scuole resteranno aperte almeno fino al 17 febbraio.



Ieri, secondo i media locali, in contagi sono stati complessivamente 11 mila: 8.500 in Cisgiordania e 2.500 a Gaza.



Dall'inizio della pandemia sono deceduti oltre 5.000 palestinesi a causa del virus. (ANSAmed).