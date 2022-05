Migranti: Canarie, trovato un gommone con un corpo a bordo Imbarcazione avvistata nella notte, in salvo 14 persone

(ANSAmed) - MADRID, 13 MAG - Il cadavere di un uomo adulto è stato ritrovato da soccorritori a bordo di un gommone utilizzato da migranti e avvistato a sud dell'isola di Gran Canaria: lo ha riferito all'ANSA una portavoce del servizio di salvataggio marittimo spagnolo. Sulla stessa imbarcazione, soccorsa nel corso della notte, c'erano 14 persone in vita, le quali sono state tratte in salvo e portate a Gran Canaria.



La fonte consultata non ha potuto precisare se sia possibile che a bordo del gommone ci fossero in precedenza più persone.



Solo a partire dal pomeriggio di ieri sono sbarcati alle Canarie circa 200 migranti, secondo il servizio per le emergenze locale. Nel corso dell'ultima settimana sono state riportate almeno altre due tragedie sulla rotta migratoria tra le coste africane e quelle dell'arcipelago spagnolo, con oltre 70 tra morti e dispersi. (ANSAmed).