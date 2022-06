Israele, 'nessun soldato ha colpito volutamente la reporter' Portavoce militare, non è possibile determinare chi l'ha uccisa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 GIU - La giornalista Shireen Abu Akleh, la reporter di Al Jazeera, "non è stata colpita in maniera intenzionale da nessun soldato israeliano". Lo ha detto il portavoce militare rispondendo alle conclusioni di un'indagine condotta dalla Commissione dei diritti umani dell'Onu.



"Ancora non è possibile determinare se sia stata uccisa da miliziani palestinesi che sparavano indiscriminatamente o inavvertitamente da un soldato israeliano", ha aggiunto. "Il rifiuto palestinese di consegnare il proiettile e di condurre indagini congiunte con gli Usa - ha concluso - la dice lunga sui motivi". (ANSAmed).