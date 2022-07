Migranti: arrivati in 306 a Pozzallo, giunti su Ocean Viking

RAGUSA - E' approdata stamane al porto di Pozzallo la nave umanitaria "Ocean Viking" con a bordo 306 persone. Secondo la Ong sono 87 i minori non accompagnati.



Diverse le nazionalità delle persone soccorse in otto operazioni al largo della Libia e di Malta. Dopo i primi controlli sanitari e le procedure di identificazione , i migranti saranno trasferiti negli hotspot.



"Dopo parecchi giorni in cui si sono susseguiti quasi quotidianamente sbarchi autonomi, nella giornata di oggi è toccato alla Ocean Viking sbarcare 306 migranti che sono stati salvati al largo della Libia in otto operazioni di soccorso. Nei tamponi eseguiti si sono evidenziati 23 casi positivi al Covid", racconta il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. "Tutti gli immigrati positivi e non, saranno collocati in isolamento.



Quattro donne in gravidanza, di cui una positiva al covid, sono state trasportate negli ospedali di Modica e Ragusa. E' un dovere accogliere essere umani che hanno sofferto e rischiato la vita. Purtroppo non c'è ancora la consapevolezza della gravità del fenomeno delle migrazioni che vede il Mediterraneo come un luogo dove debbono essere puntati i riflettori della diplomazia internazionale".