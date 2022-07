Migranti: Canarie, bimba e donna morte durante traversata

MADRID - Una bimba di circa quattro anni e una donna sono state trovate morte su un'imbarcazione di fortuna utilizzata da migranti per tentare di raggiungere le isole Canarie in Spagna. Lo riporta l'agenzia di stampa Efe in base a informazioni dei servizi d'emergenza spagnoli.



Le due persone decedute sono state trovate nel corso della notte scorsa, durante la quale sono state effettuate diverse operazioni di salvataggio di migranti. In tutto, sono state fatte sbarcare oltre 100 persone.