Tunisia: UNHCR lancia serie animata per richiedenti asilo

TUNISI - L'ufficio di Tunisi dell'Alto Comissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha lanciato di recente una serie animata, "Seeking safety in Tunisia", per offrire agli aspiranti richiedenti asilo in Tunisia una informazione completa e semplificata sui loro diritti e sui passi da compiere presso le autorità per ottenere l'asilo.



Secondo quanto riferisce la TAP, la serie, composta di cinque video, spiega in modo semplice le procedure per richiedere asilo e i servizi di protezione forniti dall'ufficio UNHCR. Attraverso i film animati vengono illustrate le procedure per la registrazione, il reinsediamento, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e per denunciare eventuali errori nella gestione delle richieste da parte delle autorità.



La serie è diffusa in 6 lingue: inglese, francese, arabo, tigrino, somali e amarico.



Secondo i dati ufficiali in Tunisia si trovano attualmente circa 9.000 richiedenti asilo, per lo più giunti nel Paese a piedi o in aereo.