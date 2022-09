Francia: arrestati quest'estate quasi 50 sospetti piromani Fra essi almeno 12 condannati ad almeno 2 anni di carcere

(ANSAmed) - PARIGI, 23 SET - Un totale di 48 persone sospettate di avere causato deliberatamente diversi incendi sono state arrestate durante l'estate in Francia, segnata, come altri Paesi europei, da ingenti roghi che hanno distrutto vaste aree di bosco. Lo ha appreso Afp dalla gendarmeria.



Secondo un rapporto provvisorio, 12 persone sono già state condannate a pene fino a due anni di reclusione e "più di dieci" sono state poste in custodia cautelare, hanno precisato i gendarmi. (ANSAmed).