Tunisia: manifestazione contro carovita in sobborgo capitale

TUNISI - Oltre un centinaio di persone ha manifestato pacificamente nella serata di ieri a Douar Hicher, sobborgo industriale di Tunisi, nel governatorato della Manouba, per protestare contro le condizioni di vita e l'aumento esponenziale dei prezzi osservato negli ultimi mesi. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale Tap, secondo la quale i protestatari hanno marciato lungo la strada principale del quartiere bruciando pneumatici, chiedendo "l'abbassamento dei prezzi, lo sviluppo, posti di lavoro e il miglioramento delle condizioni di vita dei residenti a basso reddito". Secondo fonti locali molti degli slogan erano rivolti contro governo e autorità. Una manifestazione analoga era andata in scena sempre a Douar Hicher all'inizio del mese di settembre.



Un'altra manifestazione si è tenuta sempre ieri sera a Mornag, cittadina a sud di Tunisi, dove si sono verificati incidenti tra forze dell'ordine e un gruppo di giovani. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale Tap il cui corrispondente precisa che la polizia ha fatto uso di gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti, che avevano bloccato la strada principale dando fuoco a pneumatici. Secondo la stessa fonte, i manifestanti hanno intonato slogan relativi a varie rivendicazioni sociali. Gli incidenti sono avvenuti sullo sfondo delle tensioni dovute alla diffusione della notizia del suicidio, sabato scorso a Mornag, di un giovane venditore di verdura ambulante, impiccatosi a seguito del sequestro della sua bancarella.