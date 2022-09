Spagna: Shakira rinviata a giudizio, chiesti 8 anni e 2 mesi Accusata di frode. Chiesta anche una multa da quasi 24 milioni

(ANSAmed) - MADRID, 27 SET - Una giudice spagnola ha rinviato a giudizio la cantante colombiana Shakira, accusata di frode ai danni del fisco iberico. Lo si apprende da un comunicato. Secondo Efe e altri media iberici, la procura chiede una pena complessiva di otto anni e due mesi nei confronti della pop star, oltre a una multa di circa 23,8 milioni di euro.



Shakira è accusata di aver evaso il fisco per un importo di 14,5 milioni tra il 2012 e il 2014, i primi anni in cui la sua residenza era stata stabilita a Barcellona, dove la cantante viveva con il suo ex compagno, il calciatore del Barça Gerard Piqué.(ANSAmed).