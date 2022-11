Siria: Isis, nel 2022 record rimpatri di donne e bambini

BEIRUT - Il 2022 è stato l'anno in cui è stato condotto il maggior numero di rimpatri dalla Siria di donne e bambini di varie nazionalità straniere e considerati legati all'Organizzazione dello Stato islamico (Isis). Citate dai media siriani, lo riferiscono oggi le autorità curdo-siriane, espressione della coalizione guidata dal Partito dei lavoratori curdi (Pkk) sostenuto in Siria dagli Stati Uniti.



Dall'inizio dell'anno a oggi sono stati 517 le donne e i bambini riportati nei rispettivi paesi di appartenenza dopo anni di detenzione nei campi di prigionia gestiti nella Siria nord-orientale dal Pkk.



L'Isis è stato dichiarato sconfitto militarmente in Siria nel 2019, ma da allora decine di migliaia di civili, per lo più donne e minori, sono stati ammassati nei campi di prigionia nel nord-est della Siria col placet di numerosi paesi occidentali.



La maggior parte dei civili ammassati nei campi del Pkk sono siriani e iracheni, ma tra loro ci sono anche migliaia di stranieri, tra cui europei, nordamericani, asiatici. Nel 2019 sono state rimpatriate 342 persone straniere, nel 2020 solo 281 mentre l'anno scorso 324. Dei 517 rimpatriati quest'anno, più di 100 sono di nazionalità francese, più di 50 sono tedeschi. Il Tagikistan ne ha rimpatriati più di 150, ma ci sono anche australiani e russi.



L'aumento di rimpatri quest'anno appare la conseguenza delle crescenti pressioni da parte delle Nazioni Unite, della Corte europea per i diritti umani e di diverse organizzazioni umanitarie internazionali, come Amnesty International e Human Rights Watch. Gli esperti affermano che l'aumento del numero di stranieri rimpatriati dai campi di prigionia del nord-est della Siria è dovuto anche al fatto che alcuni paesi occidentali si sono finalmente dotati di un quadro giuridico adatto per perseguire le donne, alcune accusate di complicità con l'Isis, una volta rientrate nel loro paese.