Gaza: tassista si dà fuoco dopo la multa della polizia, è grave Media, categoria frustrata da difficoltà economiche

(ANSAmed) - GAZA, 05 GEN - Un giovane di 23 anni, Hamdi Du'amush, 23 anni, tassista di professione, si è dato fuoco dopo essere stato multato dalla polizia. La vicenda è avvenuta ieri, scrivono i media, a Gaza City dove subito dopo essersi dato fuoco, il giovane è corso disperato tra la folla scioccata dal gesto. Alcune persone lo hanno subito aiutato a spegnere le fiamme e lo hanno accompagnato in ospedale dove gli sono state riscontrate ustioni di terzo grado. Secondo i media molto tassisti di Gaza denunciano di trovarsi in condizioni economiche problematiche per via delle tasse elevate e delle tariffe giudicate da loro insufficienti. (ANSAmed).