Sisma Turchia-Siria, oltre 5.000 vittime

ADANA - Sale ad almeno 5.030 il bilancio dei morti del devastante terremoto in Turchia e Siria: salgono a 3.432 le persone che hanno perso la vita nel sisma che ha colpito il sud est della Turchia, secondo l'agenzia per le emergenze e i disastri turca Afad, come riporta Anadolu, mentre l'ultimo bilancio siriano è di 1.598, secondo le ong. I feriti in Turchia sono 21.103.



Secondo il vice presidente turco Fuat Oktay, citato dalla la tv di Stato Trt, oltre 8.000 persone sono state salvate in Turchia ma ci sono state nella notte 312 scosse di assestamento e l'attività sismica nel sud est del Paese resta alta.