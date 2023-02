Francia: netto aumento dei senzatetto a Parigi

PARIGI - Sono oltre 3.000 i senzatetto recensiti a Parigi in occasione della cosiddetta 'Nuit de la Solidarité'' - La 'Notte della solidarietà' - di fine gennaio, in aumento di 400 persone rispetto al 2022. Per il comune di Parigi si tratta di un aumento "estremamente preoccupante".



Nella notte tra il 26 e il 27 gennaio, oltre 2.000 volontari hanno recensito 3.015 persone senza soluzioni di alloggio nella capitale di Francia, contro i 2.598 dell'anno precedente, riferisce in una nota il comune guidato dalla sindaca, Anne Hidalgo. "I risultati confermano i timori espressi dall'insieme degli attori che quotidianamente lottano contro l'esclusione", commenta la responsabile di Parigi per la solidarietà, Léa Filoche, secondo cui questa sesta edizione della Notte della Solidarietà ''conferma la necessità di creare nuovi posti di alloggio da parte dello Stato". Da parte sua, l'assessore Emmanuel Grégoire si dice allarmato "per l'evoluzione estremamente preoccupante delle persone senza tetto e senza soluzioni di alloggio".