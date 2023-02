Sisma: entrato 2/o convoglio Onu in Siria dalla Turchia

BEIRUT - E' entrato oggi dalla Turchia nelle regioni siriane del nord-ovest, devastate dal terremoto e fuori dal controllo governativo, il secondo convoglio di aiuti umanitari dell'Onu dopo il primo carico giunto ieri per la prima volta dopo 80 ore dal sisma. Lo ha detto all'ANSA Mazen Allush, direttore del valico siriano di frontiera di Bab al Hawa, l'unico valico dove possono passare gli aiuti Onu secondo un meccanismo internazionale, in funzione dal 2014 grazie a un accordo tra Stati Uniti e Russia. Questo secondo convoglio, ha precisato Allush, è composto da 14 camion contenenti coperte, materassi, tende da campo e altro materiale utile ai soccorsi di urgenza nelle aree disastrate.



Intanto il bilancio delle vittime del terremoto di lunedì è salito a 21.719: in Turchia i morti sono 18.342 mentre, secondo gli ultimi aggiornamenti, in Siria sono 3.377.