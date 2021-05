Torna il Festival Mascagni, presentata l'edizione 2021 Dal 25 luglio al 16 settembre a Livorno

(ANSAmed) - ROMA, 11 MAG - E' stato presentato ufficialmente dal Teatro Goldoni di Livorno il Festival Internazionale Pietro Mascagni che partirà domenica 25 luglio nella suggestiva cornice delle Secche della Meloria, per concludersi giovedì 16 settembre dalla Terrazza Mascagni sul lungomare della città, luogo dedicato proprio al compositore labronico. In questa edizione il tema che farà da filo conduttore è "#Musicasalmastra".



Ad illustrare le finalità e gli appuntamenti, durante la conferenza stampa, il sindaco di Livorno e presidente della Fondazione Goldoni, Luca Salvetti, l'assessore alla Cultura del Comune di Livorno Simone Lenzi, il direttore della Fondazione Goldoni Mario Menicagli e il direttore artistico del Mascagni Festival Marco Voleri.



"#Musicasalmastra è il titolo dell'edizione del Mascagni Festival 2021. Una manifestazione che farà di tutto per rimanere sulla pelle e negli occhi di chi ascolta", ha detto durante la presentazione il maestro Marco Voleri. "Sarà un viaggio nella musica mascagnana, con contaminazioni ora moderne, ora sullo stile Listziano - ha proseguito - . Un viaggio nelle composizioni di Mascagni e nei luoghi che ha vissuto: da Lago Alberto alla terrazza Mascagni, fino alle secche della Meloria.



Un viaggio nella musica pieno di debutti e prime assolute. Oltre ad una serie di concerti del Mascagni Festival in Italia e all' estero parte il progetto #terremascagnane, che avrà negli anni la finalità di creare un fil rouge tra il Mascagni Festival ed i luoghi mozzafiato della provincia livornese". Le musiche di questa edizione saranno eseguite dal direttore d'orchestra Beatrice Venezi.



Per la città di Livorno, ha spiegato il sindaco Luca Salvetti, è un'importante ripartenza economica e sociale che vuole puntare proprio sulla cultura. "Per questa edizione - ha spiegato - abbiamo deciso di coinvolgere l'intera Provincia attraverso l'iniziativa #terremascagnane. D'altra parte abbiamo voluto approfondire anche lo stretto rapporto che noi livornesi abbiamo con il mare che lo stesso Mascagni sentiva dentro di sé.



Infatti l'evento di apertura si svolgerà alle Secche della Meloria, un luogo di rara bellezza e fascino. Dopo tanti mesi così difficili, vogliamo tutti tornare a vivere iniziando da un sorriso e questa è un'iniziativa che fa bene all'anima".(ANSAmed).