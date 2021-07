Arriva Medifest, 1/a edizione festival dedicata all'Albania Quattro giorni di incontri, letture, concerti, degustazioni

(ANSAmed) - LECCE, 27 LUG - Da giovedì 29 luglio a domenica 1 agosto tra Castro, Diso, Marittima e l'insenatura dell'Acquaviva appuntamento con "Medifest. Suoni, dialoghi, memorie, immagini del Mediterraneo".



La prima edizione del festival, promosso da Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Promozione, Piiil Cultura in collaborazione con numerosi partner , con la cura scientifica di Geri Ballo e il coordinamento generale di Pasquale De Santis, sarà interamente dedicata all'Albania.



A trent'anni dagli sbarchi a Brindisi e Bari, il festival propone, infatti, quattro giorni di incontri, presentazioni, concerti, degustazioni, letture, proiezioni e una "via fotografica" per raccontare il paese balcanico che si proietta nel futuro con uno sguardo rivolto alla storia e alla memoria.



La prima edizione di Medifest prenderà il via giovedì 29 luglio da Castro. Alle 19:30 nell'Area archeologica nell'incontro di apertura "Messapi, il popolo dei due mari". (ANSAmed).