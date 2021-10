Musica: 'Requiem Mediterraneo' ricorda vittime di naufragio

MILANO - E' dedicata alla memoria del naufragio di 150 bambini, avvenuto il 3 ottobre del 2013 al largo di Lampedusa, l'opera musicale 'Requiem Mediterraneo' composta da Sebastiano Cognolato, che andrà in scena al Teatro dell'Arte della Triennale di Milano in prima assoluta il 3 ottobre, in concomitanza con la Giornata della Memoria e dell'Accoglienza dedicata ai morti e ai dispersi nel Mar Mediterraneo.



L'opera si ispira alla storia di Mabrouk, nato pochi minuti prima che affondasse il barcone e morto poco dopo. In scena mimi e cantanti impersonano i migranti, ricordano i trattati che regolano il diritto internazionale in materia, rievocano la cronaca del naufragio, pregano in lingue diverse. L'opera è stata allestita con il patrocinio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e del Comune di Milano. Il coro in scena sarà costituito da studenti del Liceo Statale Tenca di Milano, scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo, e i costumi di scena saranno confezionati dai detenuti del carcere di Bollate.



"Ho scritto e pensato questa musica - spiega Cognolato - per raccontare il presente, per strappare la vicenda di Mabrouk dal mondo virtuale - dalle notizie che restano, in un certo senso, al di là dello schermo - e riportarla a un contesto di realtà. Non è molto, in confronto alla sofferenza e alla ingiustizia subite dalle vittime e dai loro famigliari, ma è - almeno nelle mie intenzioni - un inizio. Mabrouk è figlio di tutti noi".