Teatro: il Goldoni riapre al pubblico con capienza al 100% Presentate le prime due nuove stagioni

(ANSAmed) - ROMA, 15 OTT - Il teatro Goldoni di Livorno riapre con il ritorno in presenza del pubblico al 100%. La Stagione Lirica e quella Sinfonica 2021-2022 sono presentate nel corso di una conferenza stampa nella sala Mascagni Goldoni: si tratta dei primi due cartelloni di una programmazione che da ottobre giungerà a fine aprile 2022. Un grande segnale per la cultura italiana e, che per la Regione Toscana, tempo della cultura del bel Paese, rappresenta una rinascita agognata.



Quattro le opere in programma e la serata speciale "Buon compleanno Mascagni" (il 7 dicembre, data della nascita del compositore livornese) per la Stagione lirica (primo appuntamento il 30 e 31 ottobre con "La tragédie de Carmen") e 8 i concerti sinfonici per la Stagione Musicale (debutto il 13 novembre con "L'affare Vivaldi" di e con Federico Maria Sardelli alla guida di Modo Antiquo), oltre ad ulteriori eventi.



Di particolare rilievo due importanti iniziative assunte per questo ritorno sulle scene dal Teatro di Tradizione livornese: l'edizione del centenario de "Il piccolo Marat", il dramma lirico di Pietro Mascagni che ebbe la sua première al Teatro Costanzi di Roma il 2 maggio 1921 ed oggi è titolo di rara rappresentazione e il varo ufficiale dell'Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, la nuovissima compagine orchestrale che inizia il suo percorso artistico e produttivo, che ne farà punto di riferimento principale delle Stagioni liriche e sinfoniche del Goldoni sviluppando nello stesso tempo una precisa propensione ad essere attore presente e dinamico nel panorama musicale italiano ed estero.



Tre concerti (fuori abbonamento) accompagneranno le festività natalizie: il "Concerto di Natale" in Duomo (23 dicembre, gratuito), l'attesissimo "Concerto di Capodanno" presentato dalla Fondazione Livorno (1 gennaio 2022) e il "Concerto di Epifania" (6 gennaio, gratuito per gli abbonati). (ANSAmed).