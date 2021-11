A Barcellona opere di Caravaggio e Da Vinci sui muri Realizzate l'artista spagnola Quiona+

(ANSAmed) - MADRID, 24 NOV - 'Street Art' in omaggio a pittori classici come Caravaggio e Da Vinci per "portare l'arte tradizionale sulle strade": è il proposito di un'artista spagnola conosciuta con lo pseudonimo Quiona+, che da alcune settimane ha iniziato ad adornare i muri di alcune vie del centro di Barcellona con riproduzioni di opere emblematiche del passato. Lo riporta la testata digitale eldiario.es, che ha intervistato l'ideatrice dell'iniziativa.



Tra i quadri scelti da Quiona+ ci sono La Dama con l'Ermellino di Leonardo Da Vinci e Bacco del Caravaggio. Per riprodurle in versione 'street art', l'artista ha utilizzato la tecnica dello 'stencil', che consiste nell'elaborare immagini a computer e poi plasmarle su carta adesiva attraverso più strati di colore dipinti con spray, spiega eldiario.es. Sul profilo Instagram di Quiona+ sono visibili alcune delle sue opere.



