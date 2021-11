Egitto: spettacolare processione rituale a Luxor

(di Rodolfo Calò)

IL CAIRO - Dopo la traslazione di mummie di faraoni al Cairo dell'aprile scorso, l'Egitto ha inscenato ieri sera un'altra spettacolare valorizzazione del suo patrimonio archeologico, stavolta a Luxor: in un tripudio di luci, percussioni e bellezze monumentali esaltate da sapienti inquadrature tv, è stato riaperto il famoso "Viale delle sfingi" alla presenza del capo di Stato egiziano, Abdel Fattah al-Sisi.



Antica di quasi 3.000 anni e lunga più di 2.700 metri, la strada appena restaurata collega gli iconici templi egizi di Karnak e Luxor ed è arcinota per le circa 1.200 sfingi tradizionali e criocefale, ossia con corpo di leone e testa di ariete, allineate sui lati.



Sulla via larga sette metri hanno sfilato figuranti vestiti da sacerdoti che trasportavano imbarcazioni dorate su portantine, accompagnati da vestali danzanti e portatori di aste luminose. La colonna sonora è stata musica classica vocale ritmata fra l'altro da circa 160 percussionisti e da bande militari, come avevano anticipato media egiziani. L'evento televisivo, iniziato alle 19:30 ora locale, è stato arricchito da immagini dei templi riprese da droni, calde luci di riflettori e fiaccole, avvenenti presentatrici in abito da sera, documentari turistici, balletti su imbarcazioni sul Nilo.



Protagonista dell'introduzione è stato Sisi, che ha visitato il tempio di Luxor con la guida del ministro delle Antichità, Khaled al-Anani.



La sfilata, iniziata poco prima delle 21 ora locale, si è ispirata a un rito annuale dell'Antico Egitto celebrato a Tebe, l'attuale Luxor, nel sud del Paese sul Nilo, specialmente durante il Nuovo Regno e nei periodi successivi. La celebrazione includeva una processione rituale della barca che veniva usata per trasportare statue di divinità. In aprile c'era stata nella capitale egiziana la spettacolare traslazione di 22 mummie di re e regine dell'Egitto antico, tra cui quella dell'iconico Ramesse II, dal Museo egizio di piazza Tahrir a quello nazionale della civiltà egiziana (Nmec). Ad accogliere il corteo di sarcofagi in diretta tv, tra fasci di luce, musica marziale e salve di cannoni, spiccava l'ex-generale al-Sisi.



Il segnale per la trasmissione in diretta è stato concesso a tv di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Russia, Francia e Sud Africa, è stato sottolineato sui media. Diverse tv egiziane hanno mostrato immagini che - soprattutto grazie a suggestive illuminazioni - esaltavano le bellezze dei due templi ricchi di enormi colonne scolpite, ieratiche statue e pitture murali.



L'evento, presentato quale tassello del rilancio di Luxor, appare come un nuovo tentativo di far leva sul patrimonio storico egiziano per attrarre turisti. Il settore del turismo, una fonte importante di valuta estera per l'Egitto, rappresenta circa il 15 per cento del Pil egiziano, secondo una comune stima. Il comparto negli ultimi dieci anni è stato colpito da diverse crisi causate da due rivoluzioni, attentati terroristici e la pandemia di covid (l'anno scorso gli introiti sono crollati del 70% a 4 miliardi di dollari). L'evento è stato trasmesso anche su youtube https://www.youtube.com/watch?v=sL36V1FFhhU