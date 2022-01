Il Fellini Museum scelto da Artribune tra le 10 migliori novità

RIMINI - Dopo aver premiato Rimini fra le migliori grandi città dell'anno appena concluso, la redazione di Artribune torna a inserire le bellezze culturali della città in un'altra prestigiosa classifica. Il recentemente inaugurato Fellini Museum è stato infatti scelto, unica istituzione museale italiana insieme al Maxxi dell'Aquila, fra i 10 migliori nuovi musei inaugurati in Italia e nel mondo nel 2021. Le strutture sono state selezione in base alla qualità del progetto, dell'architettura e dei contenuti. E si è guadagnato un posto nella top ten delle nuove aperture più promettenti anche il polo museale diffuso dedicato al genio del cineasta riminese.



Il Fellini Museum è un 'museo-non museo' che si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione del centro storico che si snoda tra più edifici e una piazza. L'aspetto vincente, secondo la piattaforma di contenuti artistici, è stato proprio "l'aver inteso l'omaggio al cineasta non nell'accezione di 'opera in sé conclusa', ma come eredità viva in grado di propagare la propria eco in più luoghi del centro città". Piazza Malatesta, su cui affacciano i rinnovati contenitori culturali riminesi, compresi il teatro Galli e il Part, "diviene l'epicentro del nuovo 'ecosistema culturale' riminese".