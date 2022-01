Morto a 73 anni lo stilista Thierry Mugler

PARIGI - Lo stilista francese Thierry Mugler, autore fra l'altro dei corsetti di Madonna e degli abiti di Sharon Stone, si è spento domenica all'età di 73 anni per "cause naturali": lo ha annunciato su Facebook il suo agente Jean-Baptiste Rougeot.



"Siamo devastati nell'annunciare la morte del signor Manfred Thierry Mugler domenica 23 gennaio 2022", si legge in un post sull'account Facebook ufficiale dello stilista.



Mugler era noto per le sue creazioni eccentriche e spettacolari, che esasperavano le forme del corpo, come le spalle, la vita stretta e i fianchi, e per l'utilizzo di materiali come pelle, lattice, gomma e plastica. Aveva creato anche costumi per il Cirque du Soleil, ed era stato l'inventore di Angel, il primo profumo gourmand con le note di cacao lanciato negli anni Novanta e da allora rimasto saldamente nella top 5 delle fragranze più vendute.