Giornata mondiale della lingua greca, molti eventi in Italia

ROMA - Domani, 9 febbraio, si celebra la Giornata mondiale della lingua greca: molti gli eventi in presenza e online in programma in Italia (Napoli, Roma e Milano tra gli altri) e nel mondo, tra cui quello organizzato dalla Comunità ellenica di Milano che, come lo scorso anno, sarà possibile seguire in streaming anche sul sito di ANSAmed, dalle 11.30 alle 13.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA

Collaborano alla giornata di approfondimento anche l'Università degli Studi di Milano e l'Ufficio scolastico della Lombardia. Il tema per il 2022 è 'lingua della scienza e del cuore' "Se potessimo visualizzare e in qualche modo soppesate la sostanza dei nostri pensieri, scopriremmo che sono fatti per la massima parte di materia greca", spiega Sofia Zafiropoulou presidente della Comunità Ellenica di Milano. Tra coloro che interverranno alla diretta Nikos Xanthoulis, compositore e consulente dell'Opera nazionale di Grecia; Giuseppe Zanetto, grecista dell'Università di Milano; Filippo Galbiati, primario del pronto soccorso all'ospedale di Niguarda. I saluti istituzionali saranno portati, tra gli altri, dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Bruno Tabacci, dal sottosegretario greco alla diaspora John Chrysoulakis, dall'ambasciatore di Grecia in Italia Theodoros Passas e dal console di Grecia a Milano Nicholaos Sakkaris, nonché da Augusta Celada, direttore Generale dell'Ufficio scolastico Regionale della Lombardia.

Tra gli interventi, anche quello di Patrizio Nissirio, responsabile di ANSAmed e di Giuseppe Cederna, l'attore tra i protagonisti di 'Mediterraneo'.