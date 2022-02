Cinema: esce 'Siciliani d'Africa. Tunisia terra promessa' Testimonianza comunità siciliana in Paese durante protettorato

(ANSAmed) - TUNISI, 14 FEB - 'Siciliani d'Africa. Tunisia terra promessa' è il titolo del docufilm, prodotto da Alfonso Campisi, con la regia di Marcello Bivona, che, l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi presenterà in anteprima al Cinéma Mad'Art di Cartagine in programma il 17 e 18 febbraio.



Il docufilm racconta la storia della comunità siciliana in Tunisia durante il protettorato francese e il rapporto tra le diverse comunità che sono riuscite a convivere pacificamente nonostante le differenze religiose, culturali e linguistiche, fino all'indipendenza del Paese nord-orientale e la nazionalizzazione delle terre da parte del presidente Habib Bourguiba nel 1964. Una pagina di storia comune a Tunisia, Francia e Italia, spesso poco nota e in qualche modo nascosta.



Il docufilm contiene alcune interviste ai siciliani della Tunisia, come Claudia Cardinale, per la prima volta in un film con la figlia Claudia Cardinale Squitieri, che rappresentano una preziosa testimonianza sulla Tunisia, Paese di accoglienza e di dialogo, pur con tutte le sue complessità nelle relazioni tra diverse comunità, ma anche il racconto di una partenza dolorosa, quella dell'intera comunità italiana, dalla Tunisia verso un Paese sconosciuto: l'Italia.



Un messaggio di speranza, affinché le società moderne rafforzino sempre più il proprio sentimento multiculturale. Ad arricchire le due proiezioni al Mad'Art una splendida mostra di foto di scena della Cardinale, concepita dal regista Mohamed Challouf, con scatti offerti da Cineteca Milano, Cineteca di Bologna, Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - Cineteca nazionale Roma e realizzata dall'Istituto Italiano di Cultura in occasione dell'inaugurazione nel marzo 2018, della Cineteca Tunisina, di cui la Cardinale è stata madrina.



