Cinema: rassegna film italiani in Montenegro A Podgorica in visione cinque pellicole recenti

(ANSAmed) - BELGRADO, 21 FEB - La prima edizione della Rassegna del nuovo cinema italiano in Serbia e in Montenegro 'CinemaItaliaOggi Balcani', inaugurata lo scorso 24 gennaio presso la Cineteca Jugoslava a Belgrado, dopo la tappa a Novi Sad approda anche a Podgorica. Una selezione di cinque film, tra i più riusciti e apprezzati in Italia negli ultimi tre anni, verrà proiettata da oggi al 25 febbraio presso la Cineteca Montenegrina di Podgorica.



Ad aprire la rassegna stasera alle ore 20.00 sarà il film "Maledetta primavera" (2020) di Elisa Amoruso. Seguiranno nei giorni successivi "Una notte da dottore" (2021) di Guido Chiesa, "Ariaferma" (2021) di Leonardo Di Costanzo, "Bangla" (2019) di Phaim Bhuiyan e "Cambio tutto!" (2020) di Guido Chiesa. Questo progetto ambizioso, pensato e realizzato per valorizzare il nuovo cinema italiano in Serbia e in Montenegro, è promosso dall'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado in collaborazione con Cinecittà e la Cineteca Jugoslava, insieme al sostegno istituzionale delle Ambasciate d'Italia di Belgrado e di Podgorica.



Allo sforzo organizzativo ha contribuito in modo decisivo Cinecittà, facendosi anche interprete presso importanti distributori italiani della rilevanza di una sfida intesa a promuovere il cinema italiano anche fuori dai tradizionali circuiti di diffusione. Alle istituzioni promotrici si è aggiunto il prezioso contributo di alcuni distributori locali, a conferma dell'interesse della regione balcanica per la cinematografia italiana contemporanea. Cinecittà è la società pubblica il cui principale azionista è il Ministero della Cultura italiano. Ospita uno dei più importanti archivi cinematografici e fotografici europei, l'Istituto Luce, iscritto dall'UNESCO nel registro "Memoria del mondo".



L'attività istituzionale di Cinecittà comprende la promozione del cinema italiano attraverso progetti presentati in collaborazione con le più importanti istituzioni culturali del mondo. Collabora con i maggiori festival cinematografici garantendo la presenza di film e artisti italiani e si occupa inoltre dell'organizzazione diretta di numerosi festival del cinema nel mondo. La società possiede una Cineteca con circa 3000 titoli sottotitolati in lingue straniere per la promozione della cultura italiana presso i maggiori Istituti nel mondo, anche in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano. Da luglio 2017 Cinecittà gestisce anche i mitici Cinecittà Studios, fondati nel 1937, dove sono stati girati i film di Federico Fellini.



