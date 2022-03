Cinema: torna in Tunisia 'Human Screen Festival' Dall'8 al 12/3 in varie città. Focus su diritti donne,emarginati

(ANSA) - TUNISI, 03 MAR - Una selezione di 26 film, cortometraggi, fiction e documentari, provenienti da 19 Paesi, è in programma per la settima edizione di 'Human Screen Festival' (Hsf), Karama Human Rights Film Festival Tunisia. Il tema di questa nuova edizione, in programma dall'8 al 12 marzo in diverse regioni della Tunisia, sono "i diritti delle donne e dei gruppi emarginati". In una conferenza stampa, l'associazione Actif ha detto che i film verranno proiettati in 6 città tunisine: Bizerte, Gabes, Hammam Sousse, Kasserine, Tozeur e Tunisi e l'accesso sarà libero. It's a Wonderful Day" (105', 2021) dell'egiziano Neveen Chelbi sarà il film della serata di apertura. I film del festival affrontano le questioni della condizione delle donne da un punto di vista culturale oltre che sociale ed economico.



L'evento prevede anche l'organizzazione di incontri sui diritti dell'artista, la sceneggiatura, i film sui diritti umani e la struttura dei rapporti sui diritti umani. Quattro i film tunisini presenti nel concorso ufficiale che comprende 25 film in tre sezioni tra fiction, documentario e cortometraggi. Papi, Qu'as Tu Fait de ta Jeunesse (2021) e Le Bassin Minier (2022) sono stati selezionati per il concorso lungometraggi documentari e Salwa e Bisklet per il concorso cortometraggi di fiction.



(ANSA).