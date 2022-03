Teatro: 'Inferno tra Oriente e Occidente' di Khalifa a Tunisi

TUNISI - L'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi prosegue nelle celebrazioni dantesche contribuendo alla realizzazione di un'opera teatrale originale, dagli echi arabeggianti, dedicata all'Inferno della Divina Commedia, a cura del regista tunisino Hafedh Khalifa. In questa nuova messa in scena, la cui prima è programmata per l'11 marzo alla Città della Cultura di Tunisi, Khalifa immagina Dante all'Inferno accompagnato anzichè da Virgilio, dal poeta arabo, Abou Ala El Maarri, in un viaggio onirico che sarà l'occasione per riflettere sulla natura complessa dell'essere umano, capace di atrocità ma anche di gesta meritevoli. El Maarri, erudito nato in Siria nel 973 dopo Cristo, è noto per il suo virtuosismo poetico e la sua visione pessimistica del mondo.



Khalifa ha voluto contribuire alle celebrazioni del Sommo Poeta che hanno caratterizzato tutto il 2021 con un lavoro che unisce il genio di Dante alla cultura araba, con brani tratti dalla "Lettera del Perdono" di El Maarri, raccogliendo la sfida di riuscire a realizzare un omaggio ambizioso ed innovativo a due grandi della letteratura, in cui la cultura del Mediterraneo è racchiusa in un'unica un'opera teatrale. Un risultato ottenuto grazie ai contributi degli artisti italiani Mario Ferrari, che ha disegnato e realizzato i costumi, e Luca Bruni di Oplas Centro Regionale per la danza Umbria, per la consulenza coreografica, insieme a quelli degli artisti tunisini, Lassaad Hassine, drammaturgo, e Zyed Trabelsi per le musiche. Per dare maggiore enfasi al tema della mediterraneità non mancano nell'opera i riferimenti all'Eneide di Virgilio, con l'incontro tra Didone ed Enea che suggella ulteriormente la vicinanza storica fra le genti del Mediterraneo. L' opera teatrale alterna momenti di prosa ad altri di puro movimento, risultando allo stesso tempo fruibile e profonda, visti i temi affrontati, che sono quelli che maggiormente caratterizzano il pensiero degli esseri umani quando riflettono su cosa possa accadere dopo la morte, e cosa farà meritare loro l'agognata serenità eterna, piuttosto che le sofferenze dell'inferno. La Divina Commedia. L' Inferno dell'Oriente e dell'Occidente, prodotto dall'Art des deux Rives, è realizzato grazie al sostegno e alla collaborazione di diversi enti istituzionali tunisini, italiani e internazionali.