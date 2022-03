Italia ospite d'onore a fiera internazionale libro di Algeri

ROMA - L'Italia sarà l'ospite d'onore della 25esima edizione della Fiera Internazionale del Libro di Algeri (SILA), che si svolgerà dal 24 marzo al 1 aprile 2022. Lo ha reso noto un comunicato sul sito del commissariato della Fiera Internazionale del Libro di Algeri. "L'Italia, un Paese vicino e amico noto per la sua prolifica produzione culturale", si legge nel comunicato.



L'evento dovrebbe includere un ricco programma che riflette la profondità dei rapporti tra i due paesi, annuncia il comunicato aggiungendo che la scelta dell'l'Italia come ospite d'onore è una decisione attentamente ponderata.



La Fiera Internazionale del Libro di Algeri (SILA), è considerata uno degli eventi più importanti nel mondo arabo e in Africa, e torna nel 2022 dopo due anni di interruzione a causa della pandemia di Covid-19. La Fiera del Libro di Algeri, oltre alla presenza di case editrici da diversi paesi, si distingue per conferenze intellettuali e dibattiti che affrontano diversi aspetti. Nell'ultima edizione (2019), il numero di visitatori ha raggiunto quota 1.150.000, mentre hanno partecipato 1.030 case editrici provenienti da 36 paesi, di cui 298 case editrici algerine.