Archeologia: gli 'eroi del Colosseo' arrivano in Spagna

MADRID - La città spagnola di Alicante, una delle mete classiche del turismo mediterraneo, si appresta ad accogliere degli ospiti speciali: da oggi e fino al prossimo 16 ottobre il Museo Archeologico cittadino (Marq) accoglie infatti la mostra 'Gladiatori: eroi del Colosseo', un'iniziativa culturale promossa in collaborazione con istituzioni culturali italiane e patrocinata dall'Ambasciata d'Italia a Madrid. La mostra, che ricostruisce la vita quotidiana dei gladiatori attraverso 140 reperti originali, è stata inaugurata oggi, in presenza dell'ambasciatore d'Italia in Spagna, Riccardo Guariglia e del presidente della provincia di Alicante, Carlos Mazón.



"La mostra costituisce di sicuro un nuovo prezioso tassello nell'ambito dell'approfondimento delle relazioni bilaterali tra Italia e Spagna, permettendo di valorizzare il passato comune che ci lega e in particolar modo il mito della romanità", ha affermato Guariglia, ricordando inoltre "l'enorme successo" di un'esposizione dedicata agli Etruschi e ospitata dal Marq l'anno scorso. Tra le istituzioni italiane che hanno collaborato alla nuova iniziativa ci sono il Museo Archeologico di Napoli e il Parco Archeologico del Colosseo di Roma. Nel pomeriggio di oggi, dalle 14.30 alle 19, la mostra si potrà visitare gratuitamente, ha reso noto il Marq.