Al via il festival del cinema italiano di Malaga

MADRID - Parte ufficialmente oggi il festival del cinema italiano di Malaga (Spagna), arrivato alla sua quinta edizione e in programma fino a sabato 21 maggio. La rassegna, organizzata dalla Società Dante Alighieri di Malaga e presieduta da Giovanni Caprara, vede in programma la proiezione di sei lungometraggi. Il primo, Cosa sarà di Francesco Bruni, verrà proiettato oggi alle 19 presso il cinema Albeníz di Malaga. Prevista anche la proiezione di alcuni cortometraggi. Il programma completo del festival si può consultare sul sito https://fcimalaga.es/.



Due iniziative d'anteprima hanno preceduto il festival: un omaggio a Pier Paolo Pasolini con la proiezione de 'L'accattone' e la première in Spagna di Lucia y el Mar, un documentario sulla vita di Lucia Bosé diretto da Davide Sordella.