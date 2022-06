'Fumetti nei Musei' in mostra a Tunisi al Palais Kheireddine

TUNISI - "Fumetti nei Musei", progetto del Ministero della Cultura (MiC), realizzato in collaborazione con Coconino Press-Fandango e il supporto di Ales SpA, e pensato per avvicinare le nuove generazioni ai luoghi della cultura, sarà in mostra al Museo Palais Kheireddine di Tunisi dal 9 al 30 giugno. I 51 albi a fumetti, sono stati realizzati con il coinvolgimento di alcuni tra i principali autori di graphic novel per raccontare le collezioni d'arte dei musei italiani. Dopo aver vinto nel 2018 il premio Gran Guinigi per la migliore iniziativa editoriale dell'anno al Festival Lucca Comics & Games, la collana è stata selezionata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) per promuovere il patrimonio culturale italiano a livello internazionale attraverso la distribuzione della collana nelle Sedi della rete diplomatico-consolare, degli Istituti Italiani di Cultura e delle scuole italiane all'estero, nonché attraverso iniziative specifiche di promozione e comunicazione.

Tunisi sarà la prima tappa di un lungo tour internazionale di Fumetti nei Musei. Si parte dunque il 9 giugno alle 18 al Museo Palais Kheireddine grazie all'interesse manifestato dall'Istituto italiano di Cultura di Tunisi che ha colto l'opportunità di allestire la mostra dedicata al progetto, a cura di Mattia Morandi, Chiara Palmieri e Simona Cardinali, in cui sono esposte le immagini delle copertine degli albi e una selezione delle tavole originali conservate nel Fondo Fumetti nei Musei dell'Istituto Centrale per la Grafica a Roma, nato nel 2019 proprio grazie a questo progetto.



L'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi è impegnato da tempo nella promozione dell'arte contemporanea italiana, in particolare per quanto riguarda il mondo del fumetto. Ricordiamo, a solo titolo di esempio, la mostra di fumetti, "La nuova frontiera", che nell'ottobre 2020 ha visto coinvolti nel salone 14 giovani e affermati maestri delle nuvole parlanti, tra fumettisti, sceneggiatori e illustratori. La mostra venne realizzata in collaborazione con La Biblioteca delle Nuvole - una delle maggiori biblioteche di fumetti e d'illustrazione italiane - con Lab619, pluripremiato collettivo tunisino, e con l'associazione svizzera Fokus Illustration.

Da due anni inoltre l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi affida a talentuosi designer italiani il compito di impreziosire con le loro creazioni il calendario della Sede, che viene poi distribuito durante le varie manifestazioni. "Questa nuova mostra rappresenta un'ulteriore tappa di Fumetti nei Musei, il progetto del ministero della Cultura che ha rafforzato e rinnovato il rapporto tra le istituzioni culturali italiane e la Nona arte", dichiarano i curatori. "La mostra è anche l'occasione per rappresentare all'estero la vivacità e la forza del fumetto italiano contemporaneo".

Gli albi della collana Fumetti nei Musei sono anche in vendita, online (www.fumettineimusei.it) e nelle librerie italiane, con gli acquisti si contribuisce al finanziamento delle attività educative dei musei, una parte del ricavato delle vendite serve infatti a sostenere la stampa delle copie che vengono distribuite gratuitamente agli studenti durante le attività educative organizzate dai musei.