E' morta Paula Rego, pittrice delle fiabe oscure

LISBONA - Questa mattina si è spenta a Londra una delle artiste portoghesi più conosciute a livello mondiale, Paula Rego. Aveva 87 anni. A confermare la notizia sono l'agenzia Lusa e la curatrice della Casa das Histórias Paula Rego, il museo di Cascais, vicino a Lisbona, dedicato alla pittrice. Rego, naturalizzata britannica, è morta a seguito di una breve malattia, nella sua casa a nord di Londra, in compagnia dei suoi tre figli.



La sua vita nel Regno Unito è iniziata all'inizio degli anni Cinquanta, quando fu ammessa alla Slade School of Fine Art di Londra. L'arte di Rego si ispira alle fiabe, ai canti popolari portoghesi e inglesi e alla letteratura, con riferimenti all'arte di pittori come Hieronymus Bosch, Diego Velásquez e Giorgio de Chirico. Ma la sua pittura è stata riconosciuta anche per il suo valore politico e sociale, soprattutto rispetto alle questioni femminili e dei diritti delle donne, tra cui quello all'aborto. Rego è l'unica artista portoghese invitata dalla curatrice Cecilia Alemani per la mostra "Il Latte dei Sogni" alla Biennale di Venezia attualmente in corso. A lei è dedicata un'intera sala. Lo scorso anno la sua opera è stata celebrata con una retrospettiva alla Tate Britain di Londra. Lo stesso anno è stata riconosciuta dal Financial Times come una delle donne più influenti al mondo. Il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa, appena saputa la notizia, ha definito la sua morte una "perdita nazionale".