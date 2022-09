Mostra fotografica Jaou Photo a Tunisi sul tema "Endless Body" Dal 6 al 20 ottobre a Tunisi, Sfax e Sousse

(ANSA) - TUNISI, 22 SET - Il festival artistico Jaou Photo 2022, prima biennale internazionale di fotografia in Tunisia, si preannuncia come una piattaforma di incontro, condivisione e dialogo artistico e culturale con la partecipazione di quasi 160 fotografi e artisti provenienti da oltre 45 paesi. Organizzato a Tunisi, Sfax e Sousse, sotto il tema: "Endless Body", questa sesta edizione sarà orientata anche verso altri generi che trattano temi legati al corpo e alla fotografia, ovvero danza, teatro, cinema e musica.



Jaou Photo si svolgerà dal 6 al 20 ottobre, con un programma di 15 mostre di foto e video arte tra cui quella dell'artista italiano Andrea Benelli invitato dall'Istituto Italiano di cultura di Tunisi. "Jaou Photo cerca di facilitare l'accesso all'arte contemporanea, creando al contempo un'atmosfera festosa per l'evento", ha affermato Lina Lazaar, presidente della Kamel Lazaar Foundation (Klf) che organizza l'evento, aggiungendo che "il festival è un invito a stare insieme e un modo per restaurare il significato originale di ciò che dovrebbe essere un festival." L'Istituto Francese di Tunisia (Ift) , la municipalità di Tunisi, il ministero tunisino degli Affari Culturali, le ambasciate di Svizzera e Francia in Tunisia, l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, il Goethe Institute e l'Ufficio Nazionale del Turismo Tunisino (Ontt), Tunisair e Kmc sono tra i principali partner di questo Festival. (ANSA).