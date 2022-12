A Milano 'La Carità e la Bellezza' con capolavori fiorentini Botticelli, Beato Angelico, Lippi a mostra Natale Palazzo Marino

(ANSAmed) - MILANO, 1 DIC - Milano e Firenze insieme nel segno dell'arte. Quattro capolavori dell'arte fiorentina e toscana, realizzati tra il Tre e il Quattrocento, sono i protagonisti della tradizionale mostra di Natale di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. L'esibizione dal titolo 'La Carità e la Bellezza', vedrà in mostra a partire da domani e fino al 15 gennaio 2023 , la 'Madonna col Bambino' di Sandro Botticelli, 'L'adorazione dei Magi' di Beato Angelico, la 'Madonna col Bambino' realizzata da Filippo Lippi e Carità', scultura del senese Tino di Camaino. L'appuntamento con l'arte, gratuito per tutti i cittadini, quest'anno si estende a tutti gli altri otto Municipi dove saranno allestite dal 13 dicembre, nelle biblioteche di zona, mostre con opere provenienti da diversi istituti della città che declinano il tema della carità e della bellezza, attraverso quattro tele del Seicento e quattro dell'Otto-Novecento.



Questo tra Milano e Firenze "è uno straordinario rapporto di federalismo culturale tra città - ha osservato l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi - in nome della cultura e dell'arte. È una mostra che per la prima volta si fa in quattro".



La mostra allestita nella Sala Alessi di Palazzo Marino, curata da Stefano Zuffi e da Domenico Piraina, vede le opere immerse in un gioco di luci e tessuti grazie allo speciale allestimento, totalmente sostenibile e riciclabile, che ricrea in chiave contemporanea l'atmosfera di una cattedrale. Ad accogliere il pubblico è 'Carità', splendida scultura realizzata da Tino di Camaino, rimasta per circa due secoli all'ingresso del Battistero del Duomo di Firenze, monumento-simbolo dell'identità fiorentina, e successivamente ospitata presso il Museo dell'Opera del Duomo. Al centro della sala, tra i tendaggi in seta, svetta la 'Madonna col Bambino' dipinta intorno all'anno 1500 da Sandro Botticelli e oggi conservata nel Museo Stibbert. C'è poi la 'Madonna col Bambino' di Filippo Lippi, proveniente da Palazzo Medici Riccardi, una delle ultime e più compiute opere su tavola del pittore. Arriverà invece a Milano il 20 dicembre, perché ora si trova in prestito, il raffinatissimo tabernacolo di Beato Angelico, gioiello del Museo di San Marco che è stato realizzato intorno al 1430. 'La Carità e la Bellezza' è resa possibile grazie al contributo di Intesa Sanpaolo e al sostegno di Rinascente.(ANSAmed).