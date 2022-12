Al via 'Scenari Verdi', formazione su cinema e ambiente Progetto Tunisia-Italia per coscienza ecologica giovani registe

(ANSAmed) - TUNISI, 5 DIC - E' dedicata alle giovani registe la seconda edizione del progetto tuniso-italiano "Scénarios verts - Sviluppo delle capacità giovanili in campo audiovisivo per una coscienza ecologica". Dopo la prima edizione rivolta ai giovani membri della Fédération Tunisienne de Cinéastes Amateurs (FTCA), ad ottobre è stato lanciato un altro capitolo dell'iniziativa, questa volta dedicato alle giovani donne realizzatrici, aderenti alla FTCA e studentesse dell'Ecole Supérieure de l'Audiovisuel et du Cinéma (ESAC) Gammarth .



Nel mese di dicembre i partners di progetto si incontreranno a Firenze per lavorare sulla programmazione di una residenza artistica di formazione e creazione audiovisiva su temi ambientali che riunirà dieci ragazze, tunisine e italiane, ha detto ad ANSAmed Valeria Meneghelli, di Association Kaif, uno dei soggetti organizzatori dell'iniziativa. La residenza si svolgerà poi in Tunisia in febbraio prossimo con la collaborazione di formatori esperti nel campo del cinema dei due Paesi.



Nel periodo successivo alla residenza, i prodotti realizzati dalle partecipanti saranno valorizzati attraverso proiezioni in Tunisia e Italia al fine di sensibilizzare ai problemi ecologici attuali un pubblico sempre più numeroso e celebrare l'impegno delle realizzatrici.



"Scénarios verts" è un'iniziativa di Association Kaif (Tunisia), Fédération tunisienne des cinéastes amateurs (Tunisia) e Centro di Creazione e Cultura (Italia), in partenariato con l'ESAC Gammarth (Tunisia). Il progetto fa parte del programma "JMED - soutenir la jeunesse en méditerranée" sostenuto dal governo del principato di Monaco e dal Ministero francese dell'Europa e degli Affari Esteri, in partenariato con l'l'Institut Européen de Coopération et de Développement (LECD).(ANSAmed). (ANSA).