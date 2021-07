Tunisia:Fitch, situazione aumenta rischi per nuovo piano Fmi

(ANSAmed) - TUNISI, 27 LUG - La decisione del presidente Kais Saied di congelare il parlamento e destituire il primo ministro potrebbe aggiungere ulteriori ritardi a un nuovo programma del Fondo monetario internazionale (Fmi) che allevierebbe le grandi pressioni finanziarie del Paese e ridurrebbe la volontà dei partner occidentali di sostenere la Tunisia. Lo afferma l'agenzia di rating internazionale Fitch in una nota che valuta la situazione in Tunisia, precisando che che le prospettive di riforme volte a ridurre i deficit fiscali, stabilizzare il debito e contenere le pressioni di liquidità esterna erano già scarse prima di questa crisi.



"La fragile coalizione in parlamento, le tensioni tra i principali leader politici e l'opposizione sociale radicata, compresa l'opposizione del movimento sindacale, a sostanziali misure di consolidamento fiscale - si legge nella nota - hanno complicato gli sforzi per garantire il consolidamento fiscale e il sostegno dell'Fmi. Ficht ritiene che le azioni del presidente sollevino nuove incertezze politiche". "Tuttavia, riteniamo improbabile che utilizzerà i suoi poteri per far passare misure difficili per affrontare le pressioni finanziarie, come i tagli alla grande massa salariale del settore pubblico (17% del PIL nel 2020), poiché tale azione sarebbe impopolare e potrebbe fondere la pressione sociale contro di lui", scrive ancora Fitch. (ANSAmed).