200 bus gratuiti portano a Expo da nove luoghi di Dubai Rta lancia servizio per visitatori.Viaggi anche da altri emirati

(ANSAmed) - NAPOLI, 14 SET - Duecento bus gratuiti porteranno i visitatori a Expo Dubai da 9 punti della città. Il servizio è stato annunciato dalla Roads and Transport Authority (RTA) degli Emirati. "La Rta - ha spiegato Mattar Al Tayer, direttore generale della Rta - è pronta a offrire un servizio unico e rapido di trasporto a Expo 2020 per i visitatori da diversi luoghi di partenza a Dubai e da tutti gli Emirati con 203 autobus".



I bus partiranno da Palm Jumeirah (sei autobus, una partenza ogni 15'); Al Baraha (sette autobus, una partenza ogni 30'); Al Ghubaiba Station (mezzi dalla stazione metro e dallo stazionamento autobus ogni 15'); stazione della metropolitana di Etisalat (70 viaggi al giorno); Global Village (un bus ogni ora); International City e Dubai Silicon Oasis Station (8 pullman con 78 viaggi al giorno al mercoledì e 59 il giovedì e venerdì); Dubai Mall (5 bus con un viaggio ogni 30'); Dubai International Airport (partenze bus gratuiti ogni 20').



Sono previsti anche autobus dai parcheggi intorno all'area Expo per arrivare direttamente ai cancelli d'ingresso dell'Expo. Il piano prevede inoltre 77 bus per trasportare visitatori all'Expo da Abu Dhabi, Al Ain, Sharjah, Fujairah, Ajman e Ras Al Khaimah.



(ANSAmed).