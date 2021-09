Draghi, governo candiderà Roma per Expo 2030 Premier invia lettera a candidati a amministrative Capitale

(ANSAmed) - ROMA, 28 SET - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha comunicato che il governo candiderà Roma Capitale ad ospitare l'Esposizione Universale del 2030, in una lettera inviata ai candidati a Sindaco di Roma Capitale. "Si tratta senz'altro di una grande opportunità per lo sviluppo della città", scrive il Presidente Draghi nella sua lettera, ringraziando i candidati "per la dimostrazione di unità a favore della nostra Capitale".



Ospitare l'Expo 2030 a Roma "significherebbe ripartenza per tutta l'Italia, con nuove e notevoli opportunità di lavoro e di rilancio economico". Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo l'annuncio di Draghi. "Questo è il punto di inizio di un nuovo percorso. È un'altra sfida green, di sviluppo urbano e di crescita economica per la nostra Capitale, e c'è tanto da fare. Saranno mesi intensi e bisognerà dare il massimo per coronare questa candidatura", ha sottolineato Di Maio, invitando tutte le istituzioni a lavorare "insieme".



"Adesso è ufficiale: Roma è candidata a ospitare Expo2030.



Questa mattina è arrivata la firma del Presidente del Consiglio Mario Draghi che lancia la candidatura della nostra Capitale", scrive Di Maio sottolineando che "è davvero un'ottima notizia, che ci deve spronare a lavorare con grande impegno per raggiungere questo obiettivo prestigioso. Tutti insieme: governo centrale, Regione e Comune, a livello istituzionale e politico".



"Voglio ringraziare tutto il personale del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il corpo diplomatico per aver lavorato a questa importante candidatura - scrive ancora il titolare della Farnesina -. Questo è il punto di inizio di un nuovo percorso. È un'altra sfida green, di sviluppo urbano e di crescita economica per la nostra capitale, e c'è tanto da fare. Saranno mesi intensi e bisognerà dare il massimo per coronare questa candidatura". (ANSAmed).