BRUXELLES - La Corte di giustizia della Ue ha annullato le decisioni del Consiglio riguardanti l'accordo tra l'Unione europea e il Marocco sulle preferenze tariffarie ai prodotti agricoli provenienti da questo paese. In secondo luogo i togati del Lussemburgo hanno annullato l'accordo di partenariato nella pesca sostenibile. Gli accordi restano in vigore per un certo periodo di tempo, precisa la Corte. Le presenti cause riguardano ricorsi di annullamento proposti dal Fronte Polisario.