Tunisia: è online la Guida per gli investitori

TUNISI - L'Autorità tunisina per gli investimenti (Tia) ha lanciato ufficialmente la Guida per gli investitori online.



La guida, disponibile all'indirizzo: https://guide.tia.gov.tn/ ideata e sviluppata dall'autorità con il supporto della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), è uno strumento interattivo che offre informazioni aggiornate e pratiche sul clima imprenditoriale e sulle opportunità di investimento in Tunisia. Questa guida presenta la Tunisia come un sito attraente per gli investimenti grazie al suo pool di competenze (oltre 7.000 ingegneri, 25.000 studenti, 70.000 laureati ogni anno e più di 200 istituzioni accademiche) e un'infrastruttura adeguata (9 aeroporti internazionali, 7 porti marittimi commerciali, 157 zone industriali, 15 cyberparchi, 12 poli di competitività, ecc.).



La guida offre anche una panoramica delle opportunità di investimento e dei principali settori di attività in Tunisia, vale a dire l'industria aeronautica e automobilistica, farmaceutica, Itc, tessile, turismo, energia verde. La Tunisia è il quarto fornitore tessile dell'Unione europea. Il Paese nordafricano offre inoltre un basso costo unitario rispetto ai concorrenti diretti e gode di una vicinanza geografica ai mercati europei. La guida fornisce anche un elenco di aziende internazionali operanti in diverse attività che hanno scelto la Tunisia come base operativa regionale, tra cui Altran, Huawei, IBM, Sanofi, Pfizer, Valeo, Leoni, Yazaki.



Tia funge da primo punto di contatto per gli investitori che desiderano operare in Tunisia. La sua missione è offrire una guida alle imprese nuove o in espansione in ogni fase e aiutare gli imprenditori o le aziende a esplorare opportunità di investimento.