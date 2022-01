Energia: l'Eni si aggiudica 5 licenze esplorative in Egitto In Mediterraneo orientale, Deserto occidentale e Golfo di Suez

(ANSAmed) - ROMA, 10 GEN - L'Eni si è aggiudicata dal Ministero del Petrolio egiziano cinque nuove licenze esplorative, di cui quattro in qualità di Operatore, nell'offshore e onshore egiziano, dopo la positiva partecipazione al bando "Egypt International Bid Round for Petroleum Exploration and Exploitation" 2021 precedentemente annunciato dalla Egyptian General Petroleum Corporation e dalla Egyptian Natural Gas Holding Company attraverso l'Egypt Exploration and Production Gateway. Nel renderlo noto con un comunicato, il gruppo energetico italiano spiega che le licenze si trovano nel Mediterraneo Orientale (Blocco "EGY-MED-E5" in partnership con BP 50%-50% e Blocco "EGY-MED-E6" IEOC 100%), nel Golfo di Suez (Blocco "EGY-GOS-13" IEOC 100%) e nel Deserto Occidentale (Blocchi "Egy-WD- 7" in partnership con APEX 50%-50% e "EGY-WD-9" IEOC 100%) con una superficie totale di circa 8.410 chilometri quadrati.



Le licenze, prosegue Eni, "sono collocate all'interno di bacini prolifici con un contesto geologico petrolifero collaudato in grado di generare idrocarburi liquidi e gassosi, e possono contare anche su impianti di produzione e lavorazione vicini, oltre a un mercato esigente che consentirà una rapida valorizzazione delle potenziali scoperte esplorative". Questi risultati, si rileva nella nota, "sono in linea con la strategia di Eni di continuare a esplorare e produrre gas per sostenere il mercato interno egiziano e contribuire all'esportazione di Gnl, grazie al recente riavvio dell'impianto di Gnl di Damietta". Eni è presente in Egitto dal 1954 dove è attualmente il principale produttore del Paese equity di idrocarburi pari a circa 350.000 barili di petrolio equivalente al giorno.(ANSAmed).