Spagna: nuovo treno rapido low cost tra Madrid e Valencia Attivo dal 21 febbraio, biglietti già in vendita

(ANSAmed) - MADRID, 20 GEN - Sono già in vendita i biglietti di una nuova tratta ferroviaria ad alta velocità low-cost tra le città spagnole di Madrid e Valencia, che partirà dal prossimo 21 febbraio. Lo si apprende dal sito ufficiale di Renfe, la società che gestisce le ferrovie spagnole. I prezzi dei biglietti in vendita partono dai 7 euro. Renfe prevede una frequenza di sei viaggi al giorno (tre per senso di marcia). (ANSAmed).