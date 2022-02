Tunisia: 400 mln dlr da Banca Mondiale per riforme sociali Belhaj, 'a questo finanziamento seguiranno altri prestiti'

(ANSA) - TUNISI, 16 FEB - La Banca mondiale concederà alla Tunisia un finanziamento di 400 milioni di dollari per sostenere le riforme sociali del Paese: lo ha annunciato il vicepresidente dell'istituto per il Medio Oriente e il Nord Africa. Ferid Belhaj, aggiungendo che a questo finanziamento seguiranno altri presiti per sostenere le pmi, acquisire vaccini e fornire il necessario supporto sanitario al Paese.



Durante un incontro con la premier Najla Bouden, Belhaj - che guida una delegazione di alto livello della Banca mondiale - ha inoltre espresso la disponibilità dell'istituto a mobilitare tutti i finanziamenti necessari per attuare le riforme economiche, che avranno un impatto sociale. Durante l'incontro, si legge in un comunicato dell'esecutivo, si è anche discusso della delicata situazione economica in Tunisia, delle ripercussioni della pandemia sull'economia nazionale e della necessità di attuare ambiziosi programmi per la ripresa economica.



Belhaj ha incontrato a Cartagine anche il presidente Kais Saied, il quale ha annunciato che sarà costituita una commissione con il compito di condurre una revisione di tutti i prestiti e le sovvenzioni ricevuti dalla Tunisia negli ultimi decenni. Saied ha infatti messo in dubbio la sorte di questi prestiti e donazioni, stimati in "miliardi e miliardi", sottolineando l'imperativo di coordinarsi con esperti della Banca Mondiale ed esperti tunisini per garantire la restituzione dei fondi sottratti al popolo tunisino. (ANSA).