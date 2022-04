Algeria: oltre 1 milione beneficiari indennità disoccupati

(ANSAmed) - ALGERI, 29 APR - Le autorità algerine hanno annunciato oggi di aver recepito oltre 1 milione domande per beneficiare dell'indennità di disoccupazione. Lo ha reso noto il ministro del Lavoro algerino, Youssef Cherfa, davanti ai deputati dell'assemblea nazionale popolare ( prima camera del parlamento).



Secondo il ministro i beneficiari hanno raggiunto 1 milione e 39mila fino ad ieri (mercoledi). Fino al 18 aprile scorso i beneficiari erano 917.125, secondo i dati dello stesso ministero, mentre le persone iscritte erano più di 1 milione 500mila.



A fine marzo scorso, le autorità algerine hanno iniziato a erogare un'indennità di disoccupazione per la prima volta nella storia del Paese nordafricano, pari a 13 mila dinari (82 euro).



L'indennità è destinata ai richiedenti di lavoro, di età compresa tra i 19 e i 40 anni, di nazionalità algerina, residenti in Algeria, e registrati all'agenzia nazionale per l'impiego.



Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, il tasso di disoccupazione in Algeria ha raggiunto il 13,4% nel 2021 e sale tra i giovani a oltre 20%, e dovrebbe diminuire durante l'anno in corso all'11,1%, in un Paese di più di 44 milioni di abitanti. (ANSAmed).